Путин пообещал приехать в Дагестан

Президент России Владимир Путин пообещал, что снова приедет в Дагестан, когда в графике будет такая возможность.

Речь об этом зашла во время церемонии открытия молодежных центров в российских регионах. Представители дагестанского центра пригласили главу государства в республику и Табасаранский район.