Путин пообещал приехать в Дагестан

Президент России Владимир Путин пообещал, что снова приедет в Дагестан, когда в графике будет такая возможность.
Речь об этом зашла во время церемонии открытия молодежных центров в российских регионах. Представители дагестанского центра пригласили главу государства в республику и Табасаранский район.
"Спасибо вам за приглашение. Вы знаете, мое отношение к Дагестану - особое. Всегда было и остается. Я очень люблю эту землю и людей, которые там живут. С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением, как только сложатся обстоятельства", - отреагировал Путин.