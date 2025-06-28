Путин поздравил молодых участников СВО с Днем молодежи

Путин поздравил молодых участников СВО с Днём молодёжи
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём молодёжи, особо обратившись к тем, кто исполняет свой долг в зоне специальной военной операции.
Об этом президент заявил в ходе беседы по видеосвязи с представителями молодёжных организаций.
Российский лидер отметил, что молодые участники СВО своим примером показывают важнейшие нравственные ориентиры.
RT ведёт прямую трансляцию.
Ранее Владимир Путин заявил о роли молодёжи в развитии России на десятилетия вперёд.