Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских выпускников с праздником, отметив новые возможности и перспективы, которые открылись перед молодыми людьми. Он также пожелал выпускникам найти свое призвание и верить в себя.

"Сегодня особый день. Вы прошли очень важный этап в своей жизни. Открылись новые возможности и перспективы. Будущее в ваших руках", - написал он в Telegram-канале.

Володин также пожелал выпускникам найти свое призвание и использовать полученные знания на пользу общества и России. Он отметил, что в основе успеха лежат трудолюбие и ответственное отношение к делу, и посоветовал молодым людям ставить перед собой цели, стремиться к ним и верить в себя.