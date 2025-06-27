Адам Кадыров скоро женится

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров собирается жениться. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщила старшая дочь его отца, главы республики Рамзана Кадырова, Айшат Кадырова.

— Женится мой брат Адам, — написала девушка в своем микроблоге.

По ее словам, свадебная церемония пройдет в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе семейства. На просьбу поклонницы показать «кусочек праздника» она отметила, что в день свадьбы ей «бывает не до телефона», и больше не сообщила никаких подробностей.

1 апреля Рамзан Кадыров назначил своего сына куратором регионального отделения Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

По представлению 17-летнего чиновника руководителем оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Чечни также назначили Тимура Мусангузова.

26 июня СМИ сообщили, что американский миллиардер Джефф Безос и его невеста, журналистка Лорен Санчес, прибыли в Венецию для проведения «свадьбы века». По данным журналистов, Безос потратит на церемонию около 40–48 миллионов евро (3,6–4,3 миллиарда рублей — прим. «ВМ»).