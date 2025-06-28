Вильфанд назвал сроки потепления в центре России

В четверг и пятницу, 3 и 4 июля, показатели температуры воздуха в Центральной России вернутся к климатической норме, но устойчивого тепла пока не прогнозируется, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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"По крайней мере, в четверг-пятницу температура будет около нормы. Устойчивого тепла пока не видно", - цитирует ВильфандаРИА Новости.

По его словам, в последующие дни температура воздуха вновь будет ниже нормы на 1-2 градуса, а ночные температуры "уже будут нормальные - 10-15 градусов".

Днем 3 и 4 июля воздух в столичном регионе прогреется до +22…+25 градусов. А вот в выходные прогнозируется поступление воздушных масс с северо-запада, температура при этом понизится до +18…+23 градусов, добавил метеоролог.

Ранее сообщалось, что начало следующей недели в Москве и по области будет прохладным и дождливым.