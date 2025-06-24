Состоялось общее собрание членов РАЭК

09 июня 2025 года состоялось ежегодное общее собрание Членов РАЭК. По результатам голосования представителей компаний-членов Ассоциации был принят отчет о деятельности за прошедший год, намечен план активностей, выбран обновленный Совет, директор и исполнительный директор.

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Пост директора занял Дмитрий Гуляев – Молодежный цифровой омбудсмен. Дмитрий является директором Центра по обеспечению прав молодежи в цифровом пространстве Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), автором и руководителем проекта «Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи», экспертом Консультативной группы Альянса по защите детей в цифровой среде, членом Экспертного совета Комитета Государственной Думы ФС РФ по молодежной политике. Награжден Благодарностью Президента РФ за большой вклад в реализацию общественно значимых проектов.

«Я благодарен за оказанное доверие и готов приложить все усилия для дальнейшего развития одной из старейших и авторитетнейших организаций ИТ-отрасли. Уверен, мой опыт деятельности в качестве Молодежного цифрового омбудсмена и в академической среде поможет мне в этом. Обновленной миссией РАЭК станет построение проактивной модели взаимодействия отечественных и зарубежных компаний из дружественных стран с государством для гармоничного развития российской ИТ-отрасли, разработки прорывных и востребованных обществом проектов и решений», – отмечает Дмитрий Гуляев.

Исполнительным директором Ассоциации повторно назначена Екатерина Демкина, Екатерина находится в должности исполнительного директора с 2022 года. С 2011 года занимала пост руководителя пресс-службы Ассоциации.

«РАЭК ежегодно реализовывает и принимает участие в организации десятков сложных, но интересных и важных, в первую очередь для отрасли, проектов. Мы продолжаем выпускать ценную отраслевую аналитику – такую как “Экономика Рунета”, индекс цифровой грамотности как всей России, так и отдельных ее регионов, а также другие исследования, посвященные вопросам, которые волнуют отрасль. Ассоциация активно вовлечена в законодательную повестку: на нашей площадке обсуждаются вопросы маркировки рекламы, персональных данных, платформенной занятости и другие, не менее важные темы. Уверена, мы и дальше будем наращивать темп работы и представлять интересы цифрового контура России», – комментирует исполнительный директор РАЭК Екатерина Демкина».

Также в ходе собрания был определен совет, куда были избраны: ВК, Head Hunter Group, OZON.ru, Rambler&Co, РБК, Ростелеком, RU-CENTER.

В РАЭК также входят и другие значимые игроки отрасли среди которых, например, Авито, ТАСС, Brand Analytics, Интерфакс, Медиалогия и другие.