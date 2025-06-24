Терешковой стало плохо во время заседания Госдумы

Валентине Терешковой стало плохо во время пленарного заседания Государственной Думы. Это следует из трансляции заседания нижней палаты парламента, которая ведется на сайте.

На то, что 88-летней Терешковой стало плохо, обратил внимание во время заседания руководитель «Единой России» Владимир Васильев.

«Извиняюсь, Валентине Владимировне плохо», — сказал он, после чего продолжил выступать на трибуне Думы.

Как уточнил журналист Александр Юнашев в Telegram-канале, Терешкову вывели из зала и оказали ей медицинскую помощь. Других данных о состоянии Терешковой не приводится.

"Люди, люди!": Терешкова объяснила свой поступок

Терешкова — депутат Госдумы от партии «Единая Россия». В нижней палате парламента она возглавляет комиссию по вопросам депутатской этики.