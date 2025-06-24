В Москве прощаются с Валентиной Талызиной

В Москве началось прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Местом скорби стал Театр им. Моссовета, где Валентина Илларионовна сыграла четыре десятка ролей, в том числе последние в ее карьере, когда на сцену актрису театра, кино и озвучания вывозили в инвалидной коляске. Пока сложно судить, как много почитателей придут к зданию театра на Большой Садовой, но зрители придут. В этом можно не сомневаться, учитывая народную любовь к артистке и уважение со стороны коллег, готовых еще при жизни мириться со сложным характером великой русской женщины.

© Московский Комсомолец