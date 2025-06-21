Названа причина смерти Валентины Талызиной

Актриса Валентина Талызина скончалась на 91-м году жизни. По данным SHOT, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Весной этого года состояние актрисы резко ухудшилось. В марте ей вызывали скорую помощь после жалоб на сильную тошноту и боли. Врачи диагностировали рак поджелудочной железы.

Последние месяцы Талызина находилась на домашнем лечении. Сегодня утром она умерла.

Умерла народная артистка России Валентина Талызина

Валентина Талызина вошла в историю советского и российского кинематографа, сыграв более 100 ролей в кино и театре. Среди известных картин - «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Афоня», «Гостья из будущего» и многие другие.