Названы дата и место похорон Валентины Талызиной

Похороны народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, скорее всего, состоятся в следующий вторник, 24 июня. Об этом сообщил близкий друг семьи актрисы, медиаменеджер, издатель и продюсер Владек Дарман, передает ТАСС.

«Ориентировочно похороны мы планируем 24 июня, пока решаем», — заявил Дарман и добавил, что Талызина была ему другом и наставником.

Церемония прощания с артисткой пройдет в Государственном академическом театре имени Моссовета на Большой Садовой улице, рассказал художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли.

Умерла народная артистка России Валентина Талызина

Народная артистка России Валентина Талызина ушла из жизни на 91-м году жизни. Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. Состояние знаменитости ухудшилось весной, тогда врачи диагностировали рак поджелудочной железы. Последние месяцы Талызина проходила лечение у себя дома.