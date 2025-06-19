В Подмосковье проведут цифровую трансформацию

МегаФон и правительство Московской области договорились о совместном развитии инфраструктурных проектов на территории региона. Сотрудничество, в частности, подразумевает цифровизацию жилищно-коммунальных служб и внедрение систем экологического мониторинга.

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Соглашение между мобильным оператором и правительством Московской области подписано генеральным директором МегаФона Хачатуром Помбухчаном и губернатором Московской области Андреем Воробьевым на Петербургском международном экономическом форуме.

Достигнутые договорённости предполагают совместную работу сразу по нескольким важнейшим направлениям. В первую очередь, это цифровая трансформация и переход на отечественное программное обеспечение ключевых предприятий в сфере ЖКХ. В июне прошлого года был утвержден расширенный перечень организаций Московской области, которым предстоит заместить иностранное ПО российскими аналогами.

По словам главы Подмосковья Андрея Воробьева, для региона важно обеспечивать контроль на объектах ЖКХ, предупреждение внештатных ситуаций и своевременное реагирование на них.

«МегаФон нам в этом помогает», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, стороны договорились о реализации проектов в сфере экологического мониторинга. В частности, речь идет о введении в эксплуатацию новых постов экомониторинга. Еще одной сферой совместной деятельности оператора и региональных властей станет внедрение М2М-решений для управления и контроля за инфраструктурными объектами региона.

Ранее оператор установил умные датчики в 500 подмосковных котельных в густонаселенных городских округах. Устройства контролируют показатели температуры воды и давления в трубах и, в случае отклонений от нормы, присылают оповещения инженерам.

Также МегаФон обеспечил высокоскоростной связью экономическую зону «Дубна» и модернизировал сеть в наукограде Пущино. Помимо этого, оператор продолжает развивать телеком-инфраструктуру в социальных объектах региона: в госпитале «Лапино» и Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля.