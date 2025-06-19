Россиян предупредили об аномальной погоде до конца июня

В Москве и европейской части России установилась прохладная погода, которая связана с холодным циклоном. До конца июня температура воздуха будет ниже климатической нормы, рассказал aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, ничего сверхнеобычного в такой погоде нет, на пике похолодания отклонение от климатической нормы не превысит 4-5 градусов.

«Были годы гораздо более холодные», — подчеркнул он.

Продлится похолодание до конца июня, в результате чего получится отрицательная аномалия, если рассматривать погоду отдельно от Москвы. В среднем величина аномалии составит 1,5-2 градуса. Так, в Подмосковье установится температурный режим на уровне +15…+20 градусов, заключил Шувалов.

Напомним, накануне синоптик также отмечал, что в Сочи, где на днях выпало за сутки свыше месячной нормы осадков, в ближайшее время такие сильные ливни пока не ожидаются. Однако могут пройти небольшие дожди, а температура воздуха останется невысокой. Вода в море прогреется до +20...+21 градуса.