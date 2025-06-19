Назван самый популярный предмет ЕГЭ по выбору

В Рособрнадзоре заявили, что обществознание остается самым востребованным предметом по выбору на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), его выбирают около 40% всех сдающих. При этом средний тестовый балл остается на уровне предыдущих лет, пишет «Интерфакс».

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«Общее число участников основного дня основного периода ЕГЭ по обществознанию в 2025 году составило около 255 тыс. человек, что соответствует уровню прошлого года. Обществознание по-прежнему остается самым популярным предметом по выбору, который ежегодно сдают около 40% всех участников ЕГЭ», - говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре отметили, что отсутствие роста числа выбравших обществознание на фоне увеличения числа сдающих профильную математику, физику, химию и биологию, говорит о том, что все больше выпускников ориентируются на инженерные, естественно-научные и IT-специальности.

Предварительные результаты ЕГЭ 2025 года по обществознанию сопоставимы с результатами 2024 и 2023 годов. Средний тестовый балл составил 53,61.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ-2025 на 100 баллов сдали 5780 выпускников.