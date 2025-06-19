Мемы «Яжмать» назвали частью диверсии

Мемы «Яжмать» были частью диверсии, продвигающей идеологию чайлдфри. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев, выступая на ПМЭФ-2025.

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По словам государственного деятеля, основная цель запрещенного в РФ движения «чайлдфри» — сформировать в обществе непривлекательный и отталкивающий образ матери. Например, это делали при помощи мема «Яжмать», который высмеивает заботливых матерей, активно защищающих любимое чадо.

В ноябре 2024 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы, запрещающие пропаганду чалдфри, а также усыновление российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Под ограничения в том числе попали Австрия, Эстония, Германия и Италия, в которых отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятые законы призваны «защитить людей, обеспечить охрану их здоровья и безопасность». Нововведения, в частности, ограничивают распространение «деструктивного контента, пропагандирующего осознанный отказ от рождения детей, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе». За пропаганду чайлдфри россиянам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.