Пожарные приютили пятерых щенят в российском городе

Пожарные приютили пятерых щенят в одном российском городе.

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Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «МЧС Пермского края».

«Неся боевое дежурство, краснокамские пожарные неожиданно услышали писк во дворе и увидели маленьких щенков, прижавшихся друг к другу и испуганно озиравшихся по сторонам. Предположительно, малюток там оставила их мама», — сказано в публикации.

Помочь четвероногим было некому, поэтому специалисты решили взять их под свою опеку.

«Кстати, огнеборцы МЧС России довольно часто приходят на помощь к четвероногим», — уточняется в сообщении.

В апреле российские огнеборцы спасли новорожденных щенят из страшного пожара и попали на видео. Во время тушения пламени в Курском районе спасатели услышали жалобный писк.