Путин рассказал о предложении носить очки

Президент России Владимир Путин рассказал, что однажды ему предложили носить очки. Об этом он заявил во время разговора с офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко, диалог опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«У меня все время была "единица". Лет пять или шесть назад пришел проверяться и мне говорят: [у вас зрение] где-то 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие», — вспомнил глава государства.

Когда Путин первый раз надел очки, он сказал, что у него закружилась голова. Глава государства рассказал, что он понял: если он эти очки не снимет, то будет ходить в них всю оставшуюся жизнь. Путин рассказал, что сейчас свободно читает без очков и не испытывает никаких проблем.

В Кремле рассказали о здоровье Путина

Ранее легендарный российский хирург Леонид Рошаль заявил президенту Владимиру Путину, что тот находится в прекрасной физической форме.