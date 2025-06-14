Около 400 автомобилей ожидают проезда у Крымского моста

Около 400 автомобилей находятся в очередях с обеих сторон Крымского моста к 19:00 мск, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

По данным канала, пробка со стороны Кубани начала формироваться к 10:00, со стороны Керчи - к 11:00. Число машин, стоящих в очереди, в течение дня достигало 475 и 610 автомобилей соответственно.