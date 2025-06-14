Умерла театральный критик Ирина Мягкова

Театральный критик, переводчик и преподаватель Ирина Мягкова ушла из жизни в возрасте 87 лет.

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Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в пресс-службе Российского института театрального искусства (ГИТИС).

— ГИТИС выражает глубочайшие соболезнования дочери Ирины Мягковой — нашей выпускнице Ирине Кулик, близким, друзьям, коллегам, ученикам и читателям Ирины Григорьевны, — передает официальный Telegram-канал учебного заведения.

Ирина Мягкова в 1980–1990–х годах преподавала на театроведческом факультете ГИТИС, рассказывая студентам о театральной критике и театре народов Советского Союза. Кроме того, она совместно с Ириной Крымовой подготовила межфакультетский семинар-практикум «О черных дырах и белых пятнах в современной театральной истории», объединивший профильных экспертов со всей страны.

Мягкова интересовалась как восточной, так и западной культурой, в том числе хорошо разбиралась во французской драматургии. Кроме того, она также публиковалась в ведущих театральных изданиях, ездила по всей России с семинарами и лекциями, особое внимание уделяя просветительской работе за пределами столиц.