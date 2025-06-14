Тело 38-летнего российского актера нашли в пруду
Актёр Курского драматического театра Сергей Тоичкин трагически погиб на 39-м году жизни. Он утонул в Кенском пруду Завьяловского района Удмуртии, сообщает портал «Сусанин».
По данным источника, мужчина утонул 12 июня. Его тело водолазы нашли на следующий день.
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Тоичкин окончил Курский колледж культуры и с 2010 по 2014 год служил в труппе Курского драматического театра, где исполнил более 30 ролей. В 2023 году он переехал в Ижевск и продолжил творческую карьеру в Русском драматическом театре Удмуртии.
«Светлая память о Сергее навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра», — сказано в прощальном сообщении коллег.