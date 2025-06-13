Авиакомпаниям РФ запретили полеты над четырьмя странами
Российские авиакомпании получили запрет на полеты в ряд ближневосточных стран. Соответствующее распоряжение опубликовала Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
Под ограничения попали полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Также запрещены рейсы в аэропорты этих государств и обратные вылеты из них.
Ограничения введены в качестве меры предосторожности и будут действовать до 2:59 по московскому времени 26 июня. В Росавиации подчеркнули, что решение направлено на обеспечение безопасности гражданской авиации.
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