Авиакомпаниям РФ запретили полеты над четырьмя странами

Российские авиакомпании получили запрет на полеты в ряд ближневосточных стран. Соответствующее распоряжение опубликовала Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

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Под ограничения попали полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Также запрещены рейсы в аэропорты этих государств и обратные вылеты из них.

Ограничения введены в качестве меры предосторожности и будут действовать до 2:59 по московскому времени 26 июня. В Росавиации подчеркнули, что решение направлено на обеспечение безопасности гражданской авиации.

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