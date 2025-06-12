В Донецке развернули флаг России

Триколор размером 15 на 25 м развернули у мемориала "Твоим освободителям, Донбасс" в центре Донецка, передает корреспондент ТАСС.

В акции приняли участие несколько десятков человек, в числе которых общественники, представители власти и молодежь.

"Каждый год отмечаем День России с большой гордостью. Но с еще большей после того, как вошли в состав Российской Федерации, потому что мы к этому шли на протяжении 10 лет", - рассказал ТАСС один из организаторов акции, замруководителя регионального исполкома партии "Единая Россия" Александр Гончарук.

Продолжением акции стал автопробег, который стартовал у мемориала и завершился в парке Щербакова, где прошла викторина с участием жителей разных городов ДНР.

Всего в мероприятиях приняли участие несколько сотен человек.