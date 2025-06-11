День России — как мы стали суверенны

12 июня наша страна отмечает свой день — День России. Праздник с таким ярким и гордым названием до 2002 года назывался «День принятия Декларации о государственном суверенитете». Что же такое суверенитет, объявила ли Россия независимость от самой себя и как россияне относятся к этому празднику? Рамблер объясняет.

Чем же государственный суверенитет отличается от независимости? Провозгласить суверенитет может республика, входящая, например, в состав федеративного государства. В таком случае собственные законы республики считаются выше законов всего государства или союза. Независимость подразумевает отделение территории от государства или прекращение колониальной зависимости. Поэтому неправильно считать провозглашение государственного суверенитета объявлением Россией независимости.

Как у России появился свой день

В конце 1980-х годов Советский Союз вошёл в период распада. Союзные республики одна за другой объявляли о верховенстве своих законов над законами СССР, после чего в одностороннем порядке заявляли о выходе из состава СССР. Первыми были Эстония, Литва, Латвия, Азербайджан и Грузия. 12 июня 1990 года свою суверенность как субъекта международного права провозгласила и Россия, тогда носившая имя Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.

Спустя год в тот же день 12 июня прошли первые выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин. 25 декабря 1991 года, спустя полтора года после объявления государственного суверенитета, РСФСР приняла новое название — Российская Федерация, и на следующий день СССР был официально упразднён.

Борьба с недопониманием

С 1994 года 12 июня получило статус государственного праздника под названием «День принятия декларации о государственном суверенитете». Долгое время праздник не находил признания у россиян: одни не могли запомнить длинное труднопроизносимое название, другие неверно считали его днём провозглашения Россией независимости от самой себя. На самом деле принятием декларации о государственном суверенитете Россия заявила о приоритете собственной конституции над законами СССР, который после этого продолжал существовать еще полтора года.

Новое название «День России» праздник получил 1 февраля 2002 года. Как показали опросы 2018 года, понимание и одобрение праздника выросло с 63% в 90-е до 84% в наше время. В немалой степени этому помогло его переименование.

Сейчас День России символизирует суверенитет российского пути в турбулентный исторический период.