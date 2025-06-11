Актера Дениса Евстигнеева госпитализировали в Москве. По данным Mash, его доставили в больницу с подозрением на острый инфаркт миокарда.

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Также у Евстигнеева диагностирована гипертония второй степени с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений.

Сам артист пока не дал комментариев о своем состоянии, передает Telegram-канал.

Певец Филипп Киркоров вынужден остаться в больнице еще на месяц. По словам пресс-секретаря певца Екатерины Успенской, на данный момент Киркорову стало намного лучше.

Фанаты певца, побывавшие на его последних концертах, заподозрили, что у Киркорова появились проблемы с голосом и дикцией. «Вечерняя Москва» узнала у врача — терапевта-кардиолога Андрея Кондрахина, могли ли пластические операции и несколько наркозов подорвать здоровье артиста.

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Терапевт Андрей Звонков считает, что резкое похудение артиста может быть вызвано анорексией из-за чрезмерных попыток похудеть на фоне сахарного диабета. Также специалист призвал артиста обследоваться на ВИЧ.