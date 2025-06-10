В Крыму ввели режим ЧС

В пяти районах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за гибели сельскохозяйственных культур при майских заморозках, рассказал глава республики Сергей Аксенов. Об этом пишет РБК.

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По данным портала, в мае министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил, что регион готовится к режиму угрозы ЧС. Он добавил, что из-за непогоды погибла часть урожая черешни, персика и сливы.

«В связи с прохождением на территории Республики Крым в апреле — мае 2025 года комплекса опасных метеорологических явлений принято решение отнести сложившуюся в указанное время ситуацию к природной чрезвычайной ситуации регионального характера», — разъяснил Аксенов.

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В зону ЧС включили городской округ Судак, а также Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский и Первомайский районы, уточнили журналисты.

Власти региона поручили Минсельхозу ликвидировать последствия ЧС, а главам муниципальных администраций — обеспечить выполнение предпринятых ведомством мер.

По предварительным оценкам Минсельхоза, пострадали 3190 га садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.