Звезду «Слова пацана» проводили в последний путь

В Москве сегодня простились с заслуженной артисткой России Наталией Потаповой, известной по сериалу «Слово пацана». Поклонники, близкие друзья, а также родственники актрисы принесли к гробу цветы — белые, красные, жёлтые розы, а также хризантемы, сообщает NEWS.ru.

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Потапова незадолго до смерти чувствовала боли в ногах и не могла ходить, рассказала изданию заслуженная артистка России, актриса театра имени Ермоловой Ольга Матушкина. По её словам, Наталия была «всегда активная, чтобы постоять за других, но не за своё здоровье», а перед кончиной она попала в клинику.

Наталия Потапова, известная также по ролям в сериалах «Склифосовский», «Пищеблок», ушла из жизни в 73 года.

«Её имя навсегда останется в наших сердцах, ... в истории театра Ермоловой. Светлая память прекрасной артистке», — отмечается в публикации Театра Ермоловой, где актриса служила почти 50 лет.

После окончания ГИТИСа в 1976 году Потапова сразу пришла в Театр имени Ермоловой и проработала там всю жизнь. В кино начала сниматься в 1974 году.