Выпускник использовал умные очки на ЕГЭ в Ленобласти

Выпускник одной из школ Ленинградской области использовал для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) умные очки, которые снимали экзаменационные материалы. Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в пресс-службе комитета общего и профессионального образования региона.

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— (...) результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается. Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и обращаем внимание выпускников и их родителей на неукоснительное выполнение правил проведения ЕГЭ, — отметили в комитете, его цитирует ТАСС.

2 июня стало известно, что в Нижегородской области за попытки списывания с экзаменов удалили десять школьников. 3 июня Роспотребнадзор сообщил, что аннулирует работы выпускников, которые опубликовали материалы ЕГЭ в Сети.

30 мая руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что за первые два дня проведения ЕГЭ удалили свыше 200 школьников, из них 70 человек отстранили в связи с использованием мобильных телефонов.