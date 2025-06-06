В северных районах Пермского края выпал снег

Вчера на северо-западе Пермского края выпали осадки в виде снега.

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Об этом сообщил на своей странице в социальной сети официальное сообщество особо охраняемых территорий Пермского края.

"Вот оно счастье - лето, Каменный город, снег", - прокомментировали представители сообщества, иллюстрировав публикацию фотографией заснеженных дорожек на территории памятника природы.

Напомним, в предыдущие несколько дней температура в Прикамье не опускалась ниже плюс 15 градусов. В ближайшие три дня, по прогнозу Гидрометцентра России, в регионе не выпадет существенных осадков, а температура днем будет на уровне 22-24 градусов тепла.