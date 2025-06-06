В России значительно вырос спрос на секс-услуги

В течение первых пяти месяцев 2025 года в социальных сетях и мессенджерах было опубликовано более 100 тысяч объявлений о предоставлении интимных услуг. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия».

В результате исследования в этой сфере выяснилось, что женщины все чаще предпочитают личные встречи с мужчинами вместо того, чтобы ограничиваться публикацией фотографий и трансляцией видео в интернете. Это связано с высокой конкуренцией на онлайн-платформах, которая приводит к потере аудитории и дохода.

По словам источника из этой сферы, продажа взрослого контента со своим участием является распространенной практикой дополнительного дохода. Этот вид деятельности не всегда подпадает под действие уголовного законодательства, отметил он.

«Конкуренция там серьезная. А вот в проституции рынок не столь перенасыщен», – добавил собеседник.

В Telegram-пространстве большинство объявлений о предоставлении интимных услуг принадлежат девушкам, которые работают самостоятельно, без посредников. Наиболее востребованными направлениями для таких услуг являются Москва и Санкт-Петербург. Стоимость часа работы варьируется от 3 до 6 тысяч рублей.