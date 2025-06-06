Суд обязал «Победу» увеличить габариты ручной клади

Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию «Победа» увеличить габариты ручной клади, заниженные нормативы которой оспаривала прокуратура.

По данным РИА Новости, согласно решению суда авиакомпания обязана установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 см и весом не менее 5 кг, а также норму к товарам из магазинов duty-free, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 см.

Данные изменения «Победа» должна ввести в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда.

В Генпрокуратуре ранее заявили, что авиакомпания «Победа» незаконно сокращала габариты ручной клади.

В прошлом году «Победу» оштрафовали на 30 тыс. рублей за то, что лоукостер продал больше билетов, чем было мест на самолёте из Новосибирска в Санкт-Петербург.