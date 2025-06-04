Патриарх Кирилл прибыл в Минск

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск в рамках визита в Беларусь. Как сообщает пресс-служба Московской патриархии, визит продлится с 4 по 6 июня. Патриарх кроме Минска посетит Полоцк. Он проведет богослужения в Свято-Духовском кафедральном соборе белорусской столицы и в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.

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"4 июня 2025 года начался первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в пределы Белорусской Православной Церкви", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе визита в Беларусь патриарха сопровождают управделами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий, руководитель Патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

В программе патриарха также возложение венка к монументу Победы.