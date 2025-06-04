В Израиле умер советский актер Валерий Панов

3 июня в Ашдоде умер Валерий Панов. О его смерти сообщили СМИ страны.

Панов (Шульман) родился в 1938 году в Витебске. Он был артистом балета, актером, балетмейстером и педагогом, театральным деятелем. Заслуженный артист РСФСР - с 1970-го, лауреат Государственной премии имени Глинки того же года.

Валерий Панов - бывший солист Михайловского и Мариинского театров, создатель и художественный руководитель театра балета в Ашдоде в Израиле, куда он эмигрировал в 1974-м.

Учился в Москве и Ленинграде, некоторое время работал в Вильнюсском театре оперы и балета. Затем поступил в Ленинградское хореографическое училище, которое окончил 1957 году. После выпуска был принят в балетную труппу Ленинградского Малого театра оперы и балета, где танцевал до 1964-го. Исполнял сольные партии в спектаклях. Лучшими работами Панова в этом театре считаются роли Петрушки в одноименной постановке, Хулигана в "Барышне и хулигане" и Дафниса в "Дафнисе и Хлое".

В фильмографии артиста - "Спящая красавица" 1964-го, "Лебединое озеро" 1968-го, "Один из нас" Геннадия Полока, американская экранизация "Летучей мыши" 1986-го.