Верблюд Вадик снова сбежал с турбазы

В Нижегородской области продолжаются поиски верблюда по прозвищу Вадик, который вновь сбежал из загона на турбазе у Круглого озера в Бору. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Журналисты заметили, что животное в паре с верблюдицей Алсу подарили на день рождения дочке одного из местных жителей.

25 мая Вадик испугался газонокосилки и пять дней скрывался, прежде чем его удалось вернуть. В эти дни его неоднократно встречали сельчане и туристы — верблюд гулял по лесу, выходил на трассу. 3 июня он испугался трактора и вновь сбежал.

В региональных соцсетях пользователи активно обсуждают историю Вадика.

«Вот так ходишь по лесу, ищешь грибы. Никого не трогаешь. И тут, бах, на тебя из-за кустов выходит верблюд», — заметили комментаторы.

Пользователи уточнили, что самым упрямым животным является не осел, а верблюд. Если он примет какое-то решение, переубедить его будет сложно.

«В Нижегородской области такая теплая погода, что по трассам начали бегать верблюды», — пошутили подписчики.

Также в комментариях написал сообщение пользователь, представившийся владельцем верблюда.

Мужчина попросил всех, кто увидит беглеца, не трогать его и сразу сообщить об этом в экстренные службы. По словам хозяина животного, случайные люди уже успели обидеть Вадика и «даже ударить палками».

По его словам, все условия проживания для верблюда соблюдены.