Актер Михаил Ефремов закрутил «тюремный» роман с 41-летней артисткой Дарьей Белоусовой. Как сообщает Telegram-канал Shot, их отношения начались в колонии, а женщина приезжала к возлюбленному на длительные свидания.

По информации канала, 61-летний артист провел с актрисой трое суток в спецблоке ИК — в комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Свидание состоялось незадолго до освобождения. Встреча была секретной, однако на третий день потерявшие бдительность Михаил и Дарья стали общаться с соседями из других комнат, а одному из них даже оставили парный автограф.

Слухи об отношениях Ефремова и Белоусовой появились еще несколько лет назад, когда артиста увезли на допрос из арендованной квартиры. По словам хозяйки квартиры, актеры регулярно пили и много курили в помещении, а причиненный ущерб составил 356 тысяч рублей. Shot пишет, что теперь у пары «новый виток отношений».

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Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого — Сергей Захаров — впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно, а 9 апреля его выпустили из колонии.