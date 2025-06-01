Мать заснувших на встрече с Путиным девочек объяснилась

Мать девочек, которые заснули на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным объяснила причину случившегося. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам Дарьи Беляковой из Пензы, ее дочки не смогли преодолеть послеобеденный сон.

«Мы пытались их разбудить, но ничего у нас не получилось», — заявила женщина.

Отмечается, что президент в честь Дня защиты детей встречался по видеосвязи с многодетными семьями, в том числе с семьей Бельевых из Пензы, в которой 11 детей. Во время звонка две девочки заснули и этот кадр разошелся на мемы.

Ранее политолог назвал меры по поддержке семей с детьми в России главной ценностью политики Путина. Он отметил, что это касается разных проектов — от материнского капитала и льготной ипотеки до строительства школ и детских садов.