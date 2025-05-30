В океанариум Ялты выпустили первых акул

В океанариум на набережной Ялты выпустили первых обитателей - акул и мурен.

Хищники, привезенные из южных стран, предварительно прошли карантин, сообщили "РГ" в пресс-службе организации. Также в бассейны уже заселены черноморские рыбы. Они быстрее адаптировались к новому месту обитания.

Океанариум имеет форму подземной пещеры. Он находится в подвалах бывшей гостиницы "Россия", построенной в конце XIX - начале XX века. Площадь залов составляет 800 квадратных метров, в аквариумах будут представлены 150 видов рыб. Океанариум обещает стать самым крупным в Крыму.

Посетители смогут увидеть подземный тоннель с черноморскими видами, а также аквариумы с экзотическими обитателями теплых морей и океанов, среди которых и пять видов акул.

Для зрителей объект откроют 1 июня.