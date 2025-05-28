Симоньян назвала одну из главных скреп России

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала стихотворения советского поэта Михаила Исаковского, на основе которых были созданы многие популярные песни, одной из главных скреп России. Такое мнение она выразила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент опубликован в Telegram-канале.

Симоньян отметила, что Исаковский был автором стихов для песен «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Ой, цветет калина», «Летят перелетные птицы», «Каким ты был, таким ты и остался» и других известных произведений.

«Многое из того, что мы поем за шашлыками, на кухне или у речки, — это Михаил Исаковский. Он чуть ли не главная наша скрепа», — написала журналистка.

Ранее Симоньян заявила, что покинувшие страну россияне просчитались. По ее мнению, релоканты не смогут вернуться в Россию.

Михаил Исаковский (1900 — 1973) — советский поэт, прозаик, переводчик. Родился в Смоленской губернии в бедной крестьянской семье, сам научился читать и писать. Помимо «Катюши» и «Враги сожгли родную хату», создал стихи для таких известных песен, как «В лесу прифронтовом», «Одинокая гармонь», «Под звездами балканскими». Музыку для многих из них написал композитор Матвей Блантер.