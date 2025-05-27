Чиновников предложили казнить за взятки

Портал Life провел среди своих читателей опрос об эффективных способах борьбы с коррупцией и злоупотреблением властью среди чиновников. Участники опроса предложили карать чиновников за воровство смертной казнью.

В числе других мер, предложенных читателями Life, - «полный отказ от использования мигалок» и снижение зарплат чиновников до среднего по стране уровня. Также участники опроса предложили обязать чиновников лечиться в «обычных больницах» и отправлять своих детей только в государственные школы.

Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин внес в Госдуму пакет законопроектов, предлагающих ввести повышенную ответственность для чиновников за возбуждение ненависти к представителям власти. Автор инициативы отметил, что чиновник, ущемляющий права и свободы граждан, по сути занимается разжиганием ненависти к представителям власти.

Делягин считает, что это представляет повышенную общественную опасность. По данным «Парламентской газеты», в правительстве РФ указали, что законопроект нуждается в доработке.