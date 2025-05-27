Свыше 35 тыс. школьников Подмосковья сдали ЕГЭ по математике

Более 35 тыс. одиннадцатиклассников в Подмосковье 27 мая в рамках основного периода Единого государственного экзамена сдавали математику. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

"Всего участие в экзамене приняли 35 817 человек, из них 16 875 выбрали базовый уровень, а 18 942 - профильный", - сообщили в пресс-службе.

Экзамен прошел в штатном режиме в 256 пунктах проведения. В его организации были задействованы 731 общественный наблюдатель, а за ходом экзамена дистанционно следили 708 онлайн-наблюдателей. Продолжительность экзамена составила 3 часа (180 минут) на базовом уровне и 3 часа 55 минут (235 минут) на профильном.

"Мы видим устойчивый интерес к профильной математике. Это говорит о стремлении выпускников поступать в вузы, где требуется высокий уровень математической подготовки - в инженерные, технические и экономические направления", - цитирует пресс-служба министра образования Московской области Ингрид Пильдес.

Как уточнили в пресс-службе, участники смогут узнать свои результаты не позднее 9 июня. Для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине, предусмотрен резервный день - 20 июня. Для тех, кого не устроит результат, как и в прошлом году существует день пересдачи, которым можно воспользоваться один раз - 4 июля.

Следующий экзамен в рамках основного периода ЕГЭ пройдет 30 мая. Одиннадцатиклассники сдадут обязательный для всех выпускников предмет - русский язык.