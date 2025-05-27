В России подвели итоги первого года работы программы «Время героев»

За первый год своего существования программа «Время героев» определила новую карьерную траекторию «с фронта – в руководители», заявил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

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Он отметил, что участники первого потока программы уже получили более 40 назначений.

«Для этого нашим героям пришлось очень усердно трудиться, осваивать большой объем информации и данных, работать по 10-14 часов подряд. Очень важно, что по поручению президента России Владимира Путина участники и ветераны СВО могут продолжать улучшать качество жизни россиян», — сказал он.

По словам Героя России, кавалера ордена Мужества, министра труда и социального развития Северной Осетии Юрия Абаева, который был участником программы», приобретенные во время обучения навыки и знания становятся базой компетенций для дальнейшей работы.

«Мы пришли на программу с разным опытом за плечами, а здесь стали одной большой командой единомышленников, которая готова выполнить задачу», — сказал он.

Всего на первом потоке программы с 27 мая 2024 года обучаются 83 человека. Они осваивают тему государственной политики и системы госуправления. В рамках обучения наставники, среди которых ведущие управленцы России и руководители госкорпораций, делятся с ними своим опытом и знаниями. Также участники программы проходят стажировки в администрации президента, аппарате правительства РФ, Госдуме и других ведомствах.