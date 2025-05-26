Умерла ведущая Радио "Маяк" Елена Шмелева

На 68-м году жизни скончалась Елена Шмелева, российский лингвист, специалист по культуре речи, орфографии и языковой норме, кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе Института русского языка имени Виноградова.

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Елена Яковлевна Шмелева вела передачу "Грамотей" на радиостанции "Маяк", была куратором рубрики "Клуб ценителей русского языка" в "Учительской газете" и автором и председателем жюри телеигры "Знаем русский!" на телеканале "Мир".

Шмелева, родившаяся в 1957 году в Москве, - автор более чем ста научных работ, книги "Русский анекдот. Текст и речевой жанр". Она была членом авторского коллектива линейки учебников русского языка для учеников 5-9 классов, которая рекомендована Министерством образования и науки РФ, и заместителем главного редактора журнала "Русская речь".

Елена Шмелева преподавала русский язык в университетах США, Финляндии и в Британской международной школе в Москве, вела курсы по русистике для аспирантов Летней русской школы Миддлберийского колледжа в США, преподавала в Институте лингвистики.

Об уходе Елены Яковлевны сообщил в своем Telegram-канале историк культуры Николай Подосокорский.