Умерла ведущая Радио "Маяк" Елена Шмелева
На 68-м году жизни скончалась Елена Шмелева, российский лингвист, специалист по культуре речи, орфографии и языковой норме, кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе Института русского языка имени Виноградова.
Елена Яковлевна Шмелева вела передачу "Грамотей" на радиостанции "Маяк", была куратором рубрики "Клуб ценителей русского языка" в "Учительской газете" и автором и председателем жюри телеигры "Знаем русский!" на телеканале "Мир".
Шмелева, родившаяся в 1957 году в Москве, - автор более чем ста научных работ, книги "Русский анекдот. Текст и речевой жанр". Она была членом авторского коллектива линейки учебников русского языка для учеников 5-9 классов, которая рекомендована Министерством образования и науки РФ, и заместителем главного редактора журнала "Русская речь".
Елена Шмелева преподавала русский язык в университетах США, Финляндии и в Британской международной школе в Москве, вела курсы по русистике для аспирантов Летней русской школы Миддлберийского колледжа в США, преподавала в Институте лингвистики.
Об уходе Елены Яковлевны сообщил в своем Telegram-канале историк культуры Николай Подосокорский.