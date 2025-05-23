Алкомаркеты уберут от домов и школ

В Госдуме планируют активизировать борьбу с алкоголизацией населения. Магазины с горячительным могут быть отодвинуты от жилых домов, образовательных организаций и поликлиник. Нужно двигаться маленькими шагами по дороге в тысячу шагов, уверен автор законопроекта, зампред IT-комитета нижней палаты Андрей Свинцов. Начать депутат предлагает с алкомаркетов, которые заполонили российские города. По опросу ВЦИОМ, 75% россиян от 18 до 25 лет готовы поддержать антиалкогольную кампанию в стране.

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Зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов представил свою законодательную инициативу о запрете присутствия алкомаркетов на расстоянии менее 100 метров от жилых домов, образовательных организаций, спортивных объектов и медицинских организаций. Депутат считает, что «алкомаркеты уничтожают русский народ». Они проводят очень продуманную маркетинговую политику, привлекающую в их магазины покупателей. Например, сайты в Интернете с алкогольной продукцией, которую доставляют из алкомаркета. Или продажа шоколадок за полцены, чтобы приучить детей школьного возраста посещать подобные магазины.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи детей и традиционных ценностей Павел Пожигайло также отмечает, что компании, производящие и продающие алкоголь, часто спонсируют общественные инициативы в регионах, получая индульгенцию на свою деятельность на данной территории.

«Раньше производители пива поддерживали футбол. И все опасались, что без них этот вид спорта зачахнет, - рассказывает Павел Пожигайло. – Но уход алкогольных спонсоров не погубил спортивных мероприятий. Предлагаю ввести запрет на меценатство со стороны компаний, занимающихся алкоголем, чтобы купировать коррупцию».

Еще Андрей Свинцов говорит о необходимости изменения возраста ограничивающего покупку алкоголя с 18 до 21 года. Как аргумент в пользу этого шага, депутат приводит статистику ВЦИОМ. На вопрос: если сейчас начнется антиалкогольная кампания в России, вы ее поддержите? 75% молодых людей от 18 до 25 лет ответили «да».

«Наша молодежь очень умная, - уверен Андрей Свинцов. – Представьте, если вырастет поколение, которое на две трети не будет употреблять алкоголь?!»

«Увеличение возраста ограничения для покупки алкоголя только приветствую, - сказал врач психиатр-нарколог Василий Шуров. – Ко мне обращаются многие пациенты, которые искренне считали себя футбольными фанатами, пьющими пиво только во время матча. Они удивлены, что стали зависимыми от алкоголя, ведь не пили крепких напитков. И тогда мы с ними пересчитываем употребляемое ими на количество этанола, который и вызывает зависимость, и получается, что они выпивают аналог бутылки водки».

Врач отметил, что профилактика алкоголизма должна проводиться со школьного возраста. Потому что это заболевание ведет к ранней смерти, увеличению ДТП на дорогах, да и самой преступности в пьяном виде.

Депутат Свинцов рассказал, что в различных регионах России уже реализуются меры, направленные на снижение уровня потребления алкоголя. Например, в Якутии розничная продажа алкогольной продукции и пива разрешена с 14 до 20 часов. В некоторых поселках введен «сухой закон» и это снизило на 42% смертность от алкоголизма и на 52% преступность в состоянии опьянения. В Чеченской Республике вино и крепкий алкоголь продают только с 8 до 10 часов. В Республике Дагестан и Республике Калмыкия с 10 до 20 часов. Но рекордсменом антиалкогольных мер стала Вологодская область, где сокращением на треть алкомаркетов за два месяца удалось добиться снижения на 29% смертности от последствий, связанных с употреблением алкоголя.

«Это еще и уменьшение нагрузки на медицинские учреждения, - считает Андрей Свинцов. – Если мы заботимся о демографии и хотим снизить смертность, то необходимо принимать антиалкогольное законодательство».

Павел Пожигайло поддерживает депутата: «Если мы боремся с чайлдфри*, с ЛГБТ* (запрещенные в РФ экстремистские организации и движения), то должны бороться и с алкоголизацией населения. Именно так мы будем отстаивать традиционные ценности. Ведь здоровье входит в них!»

Василий Шуров заметил, что «в идеале надо сделать пьянство немодным, вовлечь население в занятия спортом, творчеством, образованием».