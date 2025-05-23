Довлатов и Булгаков стали самыми популярным советскими писателями у россиян

Москва24

Сергей Довлатов и Михаил Булгаков стали самыми популярным советскими писателями у россиян, сообщает "Афиша Daily" со ссылкой на совместное исследование одного из сервисов электронных книг и одного из сетевых книжных магазинов.

Названы самые популярные советские писатели у россиян
© РИА Новости

В результатах исследования, приуроченного к 120-летию со дня рождения писателя Михаила Шолохова, говорится, что выручка с продаж электронных и аудиокниг советских писателей выросла на 29%. Среди цифровых книг самыми популярными советскими писателями, после Довлатова, стали Илья Ильф, Евгений Петров, Чингиз Айтматов, Юлиан Семенов, Борис Васильев, Михаил Шолохов, Василий Шукшин, Анатолий Иванов и Виктор Астафьев.

Среди аудитории книжного магазина Довлатов занял лишь второе место, тогда как на первом оказался Булгаков, автор романа "Мастер и Маргарита". "Бронза" досталась Владимиру Набокову. Следом за ними в топе оказались: Шолохов, Васильев, Борис Пастернак, Максим Горький, Николай Гумилев, Константин Паустовский и Сергей Есенин.

Также был составлен топ из 10 самых популярных цифровых книг писателей времен СССР:

"Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова, аудиокнига; "Компромисс" Довлатова, аудиокнига в озвучке актера Константина Хабенского; "Противостояние" Семенова, аудиокнига в озвучке актера Всеволода Кузнецова; "Заповедник" Довлатова, аудиокнига в озвучке актера дубляжа Дмитрия Креминского; "Сборник рассказов. Том 1" Шукшина, аудиокнига в озвучке диктора Дмитрия Оргина; "Открытая книга" Вениамина Каверина; "Тени исчезают в полдень" Иванова; "Компромисс" Довлатова; "Поднятая целина" Шолохова, аудиокнига в озвучке актера Александра Аравушкина; "В круге первом" Александра Солженицына, аудиокнига в озвучке актера Александра Клюквина.

В топ-10 бумажных книг вошли:

"Мастер и Маргарита" Булгакова; "Морфий" Булгакова; "Лолита" Набокова; "Собачье сердце" Булгакова; "А зори здесь тихие" Васильева; "Чемодан" Довлатова; "Доктор Живаго" Пастернака; "На дне" Горького; "Заповедник" Довлатова; "В списках не значился" Васильева.

Ранее роман "Мастер и Маргарита" стал самой популярной цифровой книгой в России за 2024 год. Роман Булгакова стал первым по общему числу проданных экземпляров электронных и аудиокниг. В период с 1 января по 12 декабря 2024 года россияне купили более 31 тысячи экземпляров этого произведения. На втором месте в категории художественной литературы оказалась книга Сергея Лукьяненко "Поиски утраченного завтра".

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Александр Аравушкин
Дмитрий Креминский
Вениамин Каверин
Всеволод Кузнецов
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