23 мая: какой праздник отмечают в России и мире

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23 мая в мире отмечается День спортивной борьбы, а также День черепах. На Ямайке в этот день вся страна выходит на национальный субботник. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечаются 23 мая и какие приметы связаны с этим днем.

23 мая: какой праздник отмечают в России и мире
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Праздники в мире

Международный день спортивной борьбы

Спортивная борьба — это вид спорта, заключающийся в единоборстве двух спортсменов по определенным правилам с применением бросков, подсечек, переводов, переворотов и других приемов. Праздник в честь борцов и фанатов спортивной борьбы учредили в 2013 году по инициативе UWW. Главная цель праздника — популяризировать данный вид спорта.

Дату торжества выбрали неслучайно: 23 мая 1904 года в Вене провели первый чемпионат мира по борьбе.

Всемирный день черепахи

Всемирный день черепахи был установлен в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Цель праздника — привлечь внимание к проблеме гибели большого количества рептилий из-за близкого соседства с человеком.

Мясо и яйца черепах считаются деликатесом, кровь рептилий в некоторых регионах используют в народной медицине, а из панциря делают украшения и шкатулки, так что популяции черепах в значительной мере страдают от неконтролируемого вылова и браконьеров. Также огромной проблемой для черепах стало загрязнение окружающей среды: животные глотают куски пластика, принимая его за еду, задыхаются, попадая в пакеты. Кроме того, глобальное потепление привело к тому, что гендерное соотношение в популяциях черепах изменилось, и их число начало сокращаться.

Более 60% видов черепах находятся под угрозой вымирания или уже вымерли, по данным на 2018 год

Какие еще праздники отмечают в мире 23 мая

Международный день по искоренению акушерских свищей.

Праздники в разных странах

День труда на Ямайке

23 мая на острове Ямайка отмечается День труда. По сути, это масштабный общенациональный субботник, когда жители страны выходят на улицы, вооружившись метелками, тачками и перчатками.

Впервые День труда жители Ямайки отметили в 1939 году. Праздник посвятили рабочим, которые годом ранее подняли восстание, сыгравшее большую роль в развитии национально-освободительного движения на острове.

В настоящее время праздник также посвящен решению экологических проблем: в День труда жители страны убирают мусор, очищают побережья от пластика. Кстати, в 2019 году в стране официально запретили использовать одноразовую пластиковую продукцию.

Какой церковный праздник 23 мая

День памяти святого апостола Симона Зилота

Симон Зилот — один из 12 апостолов, упоминаемых в Евангелии от Матфея, Луки, Марка. Предание гласит, что первое чудо — превращение воды в вино Христос совершил именно в доме Симона. По легенде, гости собрались в доме апостола на пир, однако им не хватило вина. Тогда по просьбе Богородицы Иисус превратил воду в этот напиток. Пораженный чудом, Зилот искренне уверовал в Мессию и решил стать его последователем.

Что касается прозвища Симона, слово «зилот» в переводе с греческого означает «ревнитель», то есть благочестивый человек, ревностно следующий божьему закону. Также его можно истолковать как «приверженец партии зилотов» — иудейских борцов с римскими властями.

Какие еще церковные праздники отмечают 23 мая

День памяти святителя Симона Печерского; День памяти блаженного Симона, ради Христа юродивого, Юрьевецкого; День памяти мученика Исихия Антиохийского.

Приметы на 23 мая

Цветы одуванчика закрываются раньше обеда — скоро будет дождь; Если весь день до заката кричит кукушка, стоит ждать тепла; Если лопаются сережки березы, пора сеять хлеб.

Кто родился 23 мая

Виталий Вульф (1930-2011)

Искусствовед и публицист Виталий Вульф окончил юридический факультет МГУ, некоторое время работал по специальности. В начале 1960-х, познакомившись с руководством и актерами «Современника», Вульф вошел в художественный совет театра.

Также Виталий Вульф изучал молодежную культуру западных стран, занимался историей американского театра, переводил пьесы Юджина О'Нила, Эдварда Олби, Сомерсета Моэма, Теннеси Уильямса. В том числе Вульф адаптировал их произведения для российских театров.

Широкому зрителю Вульф запомнился как ведущий телепрограмм «Серебряный шар» и «Мой серебряный шар», посвященных знаменитым деятелям искусства.

Лариса Гузеева (66 лет)

Всесоюзную известность Лариса Гузеева получила благодаря главной роли в драме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». В одном из интервью актриса заявила: «Мама дала мне имя, а Рязанов — фамилию», отметив, что без «Жестокого романса» ее карьера могла не сложиться.

С начала 2000-х Лариса Гузеева работает на телевидении. В 2001-2005 годах она вела программу «Я — мама» на ТВЦ, а в 2008-м ее пригласили вести шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале». В 2022 году Гузеева стала ведущей шоу «Голос 60+», заменив Дмитрия Нагиева.

Кто еще родился 23 мая

Анатолий Карпов (74 года) — советский шахматист; Григорий Чухрай (1921-2001) — советский режиссер и сценарист; Владимир Перетурин (1938-2017) — советский футболист и спортивный комментатор; Михаил Багдасаров (1945-2021) — советский дрессировщик диких животных.

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