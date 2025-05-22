В Петербурге прошел молодежный экофестиваль

На площадке яхтенного порта Смоленка в Петербурге прошел масштабный экологический фестиваль «Росатом Экофест» с участием волонтеров, экоактивистов и представителей госкорпорации «Росатом».

Фестиваль «Росатом Экофест», прошедший в яхтенном порту Смоленка на берегу Финского залива, собрал более 500 человек. Мероприятие объединило волонтеров, экоактивистов, студентов петербургских вузов и экспертов в области экотехнологий. Гости ознакомились с десятками экологических и волонтерских проектов, обсуждали карьерные возможности в сфере экологии и участвовали в мастер-классах по апсайклу и раздельному сбору отходов.

Фестиваль был организован при поддержке Госкорпорации «Росатом» и стал частью XI Невского международного экологического конгресса, который стартует 22 мая в Таврическом дворце.

В ходе деловой программы выступили эксперты в области экологических технологий и предпринимательства, а также представители «Росатома», ФЭО и ведущих общественных движений.

«Я абсолютно уверена – именно вы станете теми лидерами, которые изменят взгляд на устойчивое развитие. Росатом как глобальный лидер в зеленой энергетике – готов вас поддерживать», – заявила заместитель гендиректора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева.

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев отметил, что компания активно развивает бизнес в области обращения с отходами и реализует масштабные проекты по рекультивации загрязненных территорий.

«Наши компетенции востребованы на международном уровне – мы расширяем сотрудничество с партнерами из СНГ и других стран, где растет запрос на безопасные и эффективные решения. Уже сегодня мы реализуем масштабные проекты, такие как рекультивация промышленной площадки в Усолье-Сибирском, ликвидация объектов накопленного вреда на Байкальском ЦБК и полигоне «Красный Бор». Это не просто экологические инициативы, а важнейшая деятельность, которая формирует основу для устойчивого развития и экономики замкнутого цикла», – отметил Лебедев.

В деловой программе выступили и другие экоспециалисты. Так, руководитель пресс-службы Федерального экологического оператора (ФЭО) Антонина Громова рассказала, как можно использовать территории после обезвреживания отходов для спорта и экотуризма. Первый экотренер в России и СНГ, основатель компании «Зеленый Драйвер» Роман Саблин объяснил, как внедрять экопривычки. А сооснователь экоцентра «Сборка» Сергей Тушев поделился опытом создания экопроектов с нуля.

Гости первыми увидели экспозицию выставки «Чистая энергия» на Международной биеннале экологического искусства и фотовыставку «Первозданная Россия». Также у них была возможность попробовать свои силы в яхтенном спорте под руководством профессионалов.

В финале для участников прошел модный показ коллекции из переработанных материалов от проекта «Бережно» и диджей-сет на берегу Финского залива. Завершился фестивальный день розыгрышами призов и поездками в «Тур возможностей в атомные города».