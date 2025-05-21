Фестивалю “Солома” – 10 лет

В свой юбилейный год фестиваль “Солома” телеканала Москва 24 выйдет на новый уровень и расширит свое присутствие в городе, а также подарит зрителям еще больше классной, современной и актуальной музыки.

© Пресс-служба

7 и 8 июня фестиваль “Солома” впервые пройдет в кинопарке “Москино” – на крупнейшей в мире киноплощадке для натурных съемок. В эти дни можно не только насладиться этнической, романтичной, поп-, рок- и соул-музыкой, но и познакомиться с процессом создания кино. Гостей фестиваля ждут развлечения для детей, интерактивные площадки, конкурсы, фудкорт и памятные подарки.

Фестиваль “Солома” верен своим традициям и продолжает открывать для широкой публики новые имена. В первый день фестиваля выступят студенты Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В программе прозвучат песни и композиции из знаменитых советских и мировых кинолент.

Программа

7 июня

Музыкальный лайнап “Соломы” откроет молодой артист Саша де Буряк, создающий экспериментальную поп-музыку на стыке ритм-н-блюза, хип-хопа и соула. Подхватит настроение в стиле соул, джаза и этно яркая исполнительница с взрывным голосом и харизматичной подачей *FLORA.

Пионеры нуарного поп-гранжа группа **UBEL привнесет в фестиваль ноты от сурового минимала в стиле электро-гранж до нежных акустических баллад.

Лирическое настроение создаст поэт, музыкант и романтик Антон Лаврентьев. На расстоянии вытянутой руки – песни, стихи, гитарные рифы и танцы под витиеватые рифмы.

Мультижанровый музыкальный проект тима ищет свет создаст чувственную, романтическую атмосферу, сочетая инди-рок с современными хип-хоп битами и риторическими текстами.

Музыкальный день завершит хедлайнер Минаева – номинант российских музыкальных премий. Ее хит “Шоколадка” стал визитной карточкой артистки, более 300 000 раз прозвучал на радиостанциях мира и попал в топы чартов всех цифровых сервисов. В 2025 году Минаева выпустила второй альбом – “Полная комната любви” и пополнила ростер фитов треками с Zoloto и группой “Моя Мишель”.

8 июня

Второй фестивальный день откроет исполнительница Алёна Самарцева с мелодичными инди-поп-треками, живым звучанием рок-бэнда и цепляющими текстами.

***Dreams Shadow – создатели электро-свинга в России. Винтажный сэмпл-коктейль эпохи 20-х в сочетании с актуальной электроникой. Авторы вирусного трека “Понедельник”, молодые музыканты – участники и победители крупнейших мультижанровых и джазовых фестивалей России.

“шалый” – музыкальный проект, участники которого в своих песнях сочетают городской романтизм ритм-н-блюза с оттенками интеллигентной электроники и задором бедрум-попа.

На сцену “Соломы” традиционно выйдут резиденты и друзья “Соломы” ****SHOO – московская группа, играющая на стыке жанров поп, соул и этно с элементами блюза.

В композициях “Элли на маковом поле” звучит проникновенный голос дореволюционных романсов, где тонкая поэзия переплетена с чарующими звуками фортепиано. Торжество русской тоски, бескрайней любви и волшебства – все расцвело в этой пронзительной музыке, проникающей теплым лучом в самые дальние уголки души.

Хедлайнер фестивального дня – Тося Чайкина – певица, автор-исполнитель и композитор из Санкт-Петербурга. Ее музыкальный каталог – это интеллигентный поп, который оказался востребован у публики во времена вездесущего коммерческого подхода и прилипчивой чартовой музыки.

* Флора, **Убель, ***Дримз Шэдоу, ****Шу

Игры и мастер-классы

Организаторы “Соломы” подготовили для гостей несколько тематических зон с активностями.

В бьюти-зоне каждый сможет сделать стильный макияж и получить советы от профессиональных визажистов, а затем запечатлеть свой образ на памятных фотографиях в фотобудке и сохранить яркие эмоции фестиваля.

На игровых площадках гостей ждут гигантские дженга, надувные батут “Твистер” и полоса препятствий – идеальный способ проверить находчивость и ловкость. Яркие, веселые и увлекательные игры с простейшими правилами одинаково понравятся и взрослым, и детям.

В игровой зоне можно будет научиться управлять ракеткой и сразиться в популярнейшую игру пинг-понг.

Также на фестивале можно будет попробовать себя во французском национальном виде спорта – игре петанк и в мини-гольфе. Спокойные и размеренные игры подойдут для людей всех возрастов и уровней физической подготовки.

Ознакомиться с программой фестиваля, правилами посещения мероприятия и схемой проезда можно на сайте soloma.m24.ru и kinopark.moskino.ru.

Во время фестиваля входной билет даст возможность принять участие в розыгрыше и получить стильный мерч от Москвы 24, а подробности можно будет узнать в день проведения “Соломы” в кинопарке “Москино”.

Если вы не сможете приехать на “Солому”, смотрите в прямом эфире трансляцию с фестиваля на сайте m24.ru.

В этом году фестиваль “Солома” – участник проекта “Лето в Москве”. - обязательно упомянуть.

Фестиваль проходит при информационной поддержке портала “Рамблер”, медиабренда VOICE, сайтов Maximonline и Parents.