Град выпал в нескольких регионах России

В нескольких регионах России выпал град. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно сообщению источника, град обрушился на Коммунарку, Самару и Ростовскую область. Помимо этого, издание показало фото и видео очевидцев непогоды — на них можно увидеть крупные градины, которые идут вместе с ливнем. На одном из фото запечатлен град уже после выпадения — некоторые отдельные градины на нем достигают размера горошины.

На фоне этого Ростовский гидрометцентр предупредил о грозе, ливнях и сильном ветре скоростью 20-25 метров в секунду. В свою очередь, Приволжское УГМС предупредило жителей Самарской области о возможном урагане. Помимо грозы, ливня и града, в области ожидается шквалистое усиление ветра до 18-23 метров в секунду. В связи с этим, в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее в Волгограде ураган разрушил цирк шапито.