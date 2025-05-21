Умерла режиссер-постановщик «Ералаша» Надежда Репина

Умерла режиссер-постановщик киножурнала «Ералаш» Надежда Репина. Ей было 78 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

© Мосфильм (1977)

Репина — член Союза кинематографистов РФ, режиссер игрового кино, актриса, сценарист, лауреата премии правительства РФ в области культуры. С 1971 по 1993 год работала актрисой в Театре-студии киноактера при киностудии «Мосфильм».

Она сыграла более чем в 30 фильмах, в том числе, в «Служебном романе» Эльдара Рязанова. В качестве режиссера-постановщика Репина сняла пять игровых фильмов. С 1993 по 2013 год была режиссером-постановщиком киножурнала «Ералаш»