Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Бастрыкина о мигрантах

Работодатели, нанимающие мигрантов, должны полностью нести ответственность за содержание иностранных граждан, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями, глава политсовета партии «Новые люди» Борис Титов. Об этом пишет РБК.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин призвал российских предпринимателей полностью брать на себя все расходы, связанные с пребыванием иностранцев.

«А мы [«Новые люди»] с главой СК и не спорим. Более того, сами это предлагали», — отметил Титов.

Глава политсовета заметил, что в 2024 году его партия предлагала поменять текущую патентную систему и ввести два режима для мигрантов — упрощенный, с работой до одного года, и долгосрочный.

Бастрыкин о мигрантах: «К нам едут будущие уголовные преступники»

По его мнению, подход Бастрыкина является правильным. Он добавил, что приглашающая сторона действительно должна нести ответственность.

Кроме того, подчеркнул Титов, не следует встраивать приезжающих в структуру общества на правах граждан, после завершения контракта мигранты должны возвращаться домой.