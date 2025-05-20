Легендарного хореографа Григоровича кремируют

Легендарного хореографа и балетмейстера, народного артиста СССР Юрия Григоровича кремируют. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По информации источника, после церемонии прощания, которая состоится 23 мая, Григорович будет кремирован. Его прах, вероятнее всего, захоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Также известно, что близкие и коллеги смогут проститься со звездой балета на исторической сцене Большого театра.

Григоровича не стало в возрасте 98 лет. В качестве возможной причины его ухода названы осложнения после двусторонней пневмонии.

Выдающийся балетмейстер несколько десятилетий работал в Большом театре, с 2008 года занимал пост штатного хореографа.Его первым оригинальным спектаклем в главном театре страны стал «Щелкунчик». За постановку «Спартака» артист в 1970 году был удостоен Ленинской премии. В Большом театре Григорович также представил знаменитые балеты «Иван Грозный» и «Ромео и Джульетта», под его редакцией были поставлены «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».