Легендарного хореографа Григоровича кремируют

Lenta.ru

Легендарного хореографа и балетмейстера, народного артиста СССР Юрия Григоровича кремируют. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Легендарного хореографа Григоровича кремируют
© globallookpress.com

По информации источника, после церемонии прощания, которая состоится 23 мая, Григорович будет кремирован. Его прах, вероятнее всего, захоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Также известно, что близкие и коллеги смогут проститься со звездой балета на исторической сцене Большого театра.

Григоровича не стало в возрасте 98 лет. В качестве возможной причины его ухода названы осложнения после двусторонней пневмонии.

Выдающийся балетмейстер несколько десятилетий работал в Большом театре, с 2008 года занимал пост штатного хореографа.Его первым оригинальным спектаклем в главном театре страны стал «Щелкунчик». За постановку «Спартака» артист в 1970 году был удостоен Ленинской премии. В Большом театре Григорович также представил знаменитые балеты «Иван Грозный» и «Ромео и Джульетта», под его редакцией были поставлены «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

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