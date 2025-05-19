Народный артист СССР, советский и российский артист балета Юрий Владимиров умер на 84-м году жизни, сообщил ТАСС источник в Государственном академическом Большом театре России.

"Умер Юрий Владимиров", - сказал он.

Юрий Владимиров родился 1 января 1942 года. В 1962-1987 годах был артистом балета Государственного академического Большого театра. Среди исполненных им партий: Филипп в "Пламени Парижа" Бориса Асафьева, Пастух в "Весне священной" Игоря Стравинского, Голубая птица в "Спящей красавице" Петра Чайковского, Байтемир в "Асели" Владимира Власова, Икар в одноименном балете Сергея Слонимского, Спартак в одноименном балете Арама Хачатуряна и многие другие. С 1987 года Владимиров был педагогом-репетитором Большого театра.

Среди его учеников - народный артист РФ Дмитрий Гуданов и заслуженный артист РФ Иван Васильев. В 1987 году удостоен звания народного артиста СССР.